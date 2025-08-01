Экс-вратарь Динамо ответил, станет ли новый сезон переломным для Полесья

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о житомирском «Полесье».

– Последние несколько лет «Полесье» заявляет о больших планах, но они пока что остаются планами. Может ли нынешний сезон стать переломным?

– Геннадий Буткевич очень любит Днепр, откуда родом. Сейчас в клубе много специалистов представляют этот город. Тот же Руслан Ротань по духу днепрянин. И это желание президента, чтобы свои показали результат, только приветствуется. Но, к сожалению, не всегда все совпадает с возможностями. У главного тренера под рукой хороший подбор исполнителей, но в футболе не бывает быстрых результатов. Наставнику нужно время. Сколько? Это у всех индивидуально.