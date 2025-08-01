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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
WTA
01 августа 2025, 10:30 |
897
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале

Поединок состоится в ночь на 2 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

01 августа 2025, 10:30 |
897
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
Коллаж Sport.ua

В ночь на 2 августа, в третьем круге турнира в Монреале, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 13) и Анна Калинская (WTA 31).

Начало матча запланировано на 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинка стабильна в этом сезоне, она играет без явных провалов, а проигрывает соперницам высокого уровня. Спортсменка справедливо находится на пороге топ-10, показывая приличный теннис. Свитолиной 30 лет, она по-прежнему работает над своей главной задачей в карьере, выиграть турнир Grand Slam.

В Монреале украинка начала со второго круга, где одолела «нейтралку» Рахимову – 7:5, 6:2, в первом сете Элина вела 5:1, после чего позволила сопернице сделать мини-камбек, но закрыла партию в свою пользу. Лучше всего Свитолина в этом сезоне играла на грунте, а на харде у нее 12 побед в 18 встречах. Со своим опытом и стабильностью теннисистка может зайти далеко на таком турнире.

Анна Калинская

«Нейтралка» начинала сезон на 14-м месте в мировом рейтинге, но успела потерять уже 17 позиций. О Калинской часто писали из-за ее отношений с первой ракеткой мира в мужском разряде Янником Синнером, но они разошлись. На корте успехов было немного, свой лучший турнир спортсменка провела в этом месяце, когда дошла до финала турнира в Вашингтоне и без шансов уступила Лейле Фернандес – 1:6, 2:6.

В Монреале Калинская провела два сложных матча, сначала одолела американку Энн Ли – 7:6, 0:6, 6:3. Далее была опытная бельгийка Элизе Мертенс, которую тоже удалось обыграть в трех сетах – 1:6, 7:6, 6:2. Учитывая насыщенный график, восстановиться перед такой игрой не будет просто.

Личные встречи

В очных противостояниях Свитолина ведет 2:0, в обоих случаях украинка уверенно побеждала в двух сетах. Последний раз теннисистки пересекались в этом году в Дубае, тогда Калинская взяла всего три гейма – 1:6, 2:6.

Прогноз

Украинке справедливо и логично дают больше шансов на победу, Свитолина выше в рейтинге, имеет преимущество в очных противостояниях, а также более стабильна.

Калинская сейчас может оказать сопротивление, ведь в Вашингтоне она набрала неплохую форму. Поставлю на победу Свитолиной с форой -3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
02.08.2025 -
02:30
Анна Калинская
Фора Свитолиной (-3.5) 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Анна Калинская WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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