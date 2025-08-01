«Он дал слово». Во Франции рассказали об обещании Забарного для ПСЖ
Фабрис Хокинс поделился последними деталями трансфера украинца
Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».
«Забарный? Клубы сближаются. «ПСЖ» может рассчитывать на готовность игрока присоединиться к ним. Несколько клубов преследовали его, «Тоттенгем» давил на него, но он хочет только присоединиться к «ПСЖ».
Он дал слово, он хочет подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». Теперь двум клубам нужно прийти к соглашению. Мы – недалеко от полного соглашения, разница в переговорах составляет менее пяти миллионов», – сказал Хокинс в эфире After Foot.
Ранее французский журналист разобрал Забарного и дал совет «ПСЖ».
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