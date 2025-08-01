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  4. «Он дал слово». Во Франции рассказали об обещании Забарного для ПСЖ
Франция
01 августа 2025, 10:11 |
1503
0

«Он дал слово». Во Франции рассказали об обещании Забарного для ПСЖ

Фабрис Хокинс поделился последними деталями трансфера украинца

01 августа 2025, 10:11 |
1503
0
«Он дал слово». Во Франции рассказали об обещании Забарного для ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Забарный? Клубы сближаются. «ПСЖ» может рассчитывать на готовность игрока присоединиться к ним. Несколько клубов преследовали его, «Тоттенгем» давил на него, но он хочет только присоединиться к «ПСЖ».

Он дал слово, он хочет подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». Теперь двум клубам нужно прийти к соглашению. Мы – недалеко от полного соглашения, разница в переговорах составляет менее пяти миллионов», – сказал Хокинс в эфире After Foot.

Ранее французский журналист разобрал Забарного и дал совет «ПСЖ».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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