Обладатель Кубка Украины 2024/25 Шахтер квалифицировался в третий раунд отбора Лиги Европы – одолел турецкий Бешикташ со счетом 2:0.

Донецкие прошли во второй раунд отбора благодаря разгрому в первом этапе над финским Ильвесом (7:0). Соперником подопечных Арды Турана стал Бешикташ, которого они одолели в первом выездном матче.

Уже на 12-й минуте горняки повели в счете: после сольного прохода точно в дальний верхний угол пробил Кевин.

Шахтер удвоил преимущество в игре сразу перед перерывом: прострел Винисиуса Тобиаса с фланга завершил Кауан Элиас.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Уле Гуннара Сульшера и Арды Турана.

ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ