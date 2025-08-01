ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ
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Обладатель Кубка Украины 2024/25 Шахтер квалифицировался в третий раунд отбора Лиги Европы – одолел турецкий Бешикташ со счетом 2:0.
Донецкие прошли во второй раунд отбора благодаря разгрому в первом этапе над финским Ильвесом (7:0). Соперником подопечных Арды Турана стал Бешикташ, которого они одолели в первом выездном матче.
Уже на 12-й минуте горняки повели в счете: после сольного прохода точно в дальний верхний угол пробил Кевин.
Шахтер удвоил преимущество в игре сразу перед перерывом: прострел Винисиуса Тобиаса с фланга завершил Кауан Элиас.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Уле Гуннара Сульшера и Арды Турана.
ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ
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