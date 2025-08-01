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  4. ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ
Лига Европы
01 августа 2025, 09:59 |
182
0

ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ

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01 августа 2025, 09:59 |
182
0
ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ
Коллаж Sport.ua

Обладатель Кубка Украины 2024/25 Шахтер квалифицировался в третий раунд отбора Лиги Европы – одолел турецкий Бешикташ со счетом 2:0.

Донецкие прошли во второй раунд отбора благодаря разгрому в первом этапе над финским Ильвесом (7:0). Соперником подопечных Арды Турана стал Бешикташ, которого они одолели в первом выездном матче.

Уже на 12-й минуте горняки повели в счете: после сольного прохода точно в дальний верхний угол пробил Кевин.

Шахтер удвоил преимущество в игре сразу перед перерывом: прострел Винисиуса Тобиаса с фланга завершил Кауан Элиас.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Уле Гуннара Сульшера и Арды Турана.

ВИДЕО. Реакция Сульшера и Арды Турана после матча Шахтер 2:0 Бешикташ

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Арда Туран Уле Гуннар Сульшер видео пресс-конференция Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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