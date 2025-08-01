Матч 1-го тура Первой лиги пройдет без зрителей. В чем причина?
Поединок между «Металлургом» и «Металлистом» состоится при пустых трибунах
В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Первой лиги Украины между клубами «Металлург» Запорожье и «Металлист» Харьков.
Футбольное противостояние пройдёт в городе Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
«Металлург» перед началом встречи запустил продажу билетов, однако за два дня до игры сообщил о недопуске фанатов на трибуны.
Поединок между командами будет проведён без присутствия болельщиков из-за необходимости пройти дополнительное согласование с лигой по поводу заявленного количества зрителей.
«Уже делаем всё возможное, чтобы на следующем домашнем матче принять на трибунах полное заявленное количество зрителей.
Спасибо за понимание. Берегите себя», – написала пресс-служба «Металлурга».
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