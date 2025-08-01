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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 08:37 | Обновлено 01 августа 2025, 08:38
419
0

Матч 1-го тура Первой лиги пройдет без зрителей. В чем причина?

Поединок между «Металлургом» и «Металлистом» состоится при пустых трибунах

01 августа 2025, 08:37 | Обновлено 01 августа 2025, 08:38
419
0
Матч 1-го тура Первой лиги пройдет без зрителей. В чем причина?
ПФЛ. Славутич-Арена

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Первой лиги Украины между клубами «Металлург» Запорожье и «Металлист» Харьков.

Футбольное противостояние пройдёт в городе Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

«Металлург» перед началом встречи запустил продажу билетов, однако за два дня до игры сообщил о недопуске фанатов на трибуны.

Поединок между командами будет проведён без присутствия болельщиков из-за необходимости пройти дополнительное согласование с лигой по поводу заявленного количества зрителей.

«Уже делаем всё возможное, чтобы на следующем домашнем матче принять на трибунах полное заявленное количество зрителей.

Спасибо за понимание. Берегите себя», – написала пресс-служба «Металлурга».

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Андрей Витренко Источник: ФК Металлург Запорожье
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