Матч 1-го тура Первой лиги пройдет без зрителей. В чем причина?

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Первой лиги Украины между клубами «Металлург» Запорожье и «Металлист» Харьков.

Футбольное противостояние пройдёт в городе Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

«Металлург» перед началом встречи запустил продажу билетов, однако за два дня до игры сообщил о недопуске фанатов на трибуны.

Поединок между командами будет проведён без присутствия болельщиков из-за необходимости пройти дополнительное согласование с лигой по поводу заявленного количества зрителей.

«Уже делаем всё возможное, чтобы на следующем домашнем матче принять на трибунах полное заявленное количество зрителей.

Спасибо за понимание. Берегите себя», – написала пресс-служба «Металлурга».