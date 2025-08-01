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Португалия
01 августа 2025, 09:22 | Обновлено 01 августа 2025, 09:24
1041
0

Три сейва и трофей. Стала известна оценка Трубина за поединок со Спортингом

Украинец помог «Бенфике» выиграть Суперкубок Португалии

01 августа 2025, 09:22 | Обновлено 01 августа 2025, 09:24
1041
0
Три сейва и трофей. Стала известна оценка Трубина за поединок со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

31 июля был проведён финальный матч Суперкубка Португалии, в котором встретились две команды из столицы – «Спортинг» и «Бенфика».

Победу в матче с минимальным преимуществом одержала «Бенфика», обыграв соперника со счётом 1:0. «Орлы» в десятый раз подняли над головой национальный Суперкубок.

С первых минут поединок начал украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который отыграл весь матч, совершил три сейва и получил жёлтую карточку.

После поединка портал SofaScore определил лучшего игрока матча и выставил оценки футболистам.

Наивысший балл среди всех участников встречи получил нападающий «орлов» Вангелис Павлидис, который отметился единственным голом в матче – 7.9. Игра украинского вратаря Трубина была оценена в 7.2 балла.

Оценки матча «Спортинг» – «Бенфика» от SofaScore.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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