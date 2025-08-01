Три сейва и трофей. Стала известна оценка Трубина за поединок со Спортингом

31 июля был проведён финальный матч Суперкубка Португалии, в котором встретились две команды из столицы – «Спортинг» и «Бенфика».

Победу в матче с минимальным преимуществом одержала «Бенфика», обыграв соперника со счётом 1:0. «Орлы» в десятый раз подняли над головой национальный Суперкубок.

С первых минут поединок начал украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который отыграл весь матч, совершил три сейва и получил жёлтую карточку.

После поединка портал SofaScore определил лучшего игрока матча и выставил оценки футболистам.

Наивысший балл среди всех участников встречи получил нападающий «орлов» Вангелис Павлидис, который отметился единственным голом в матче – 7.9. Игра украинского вратаря Трубина была оценена в 7.2 балла.

Оценки матча «Спортинг» – «Бенфика» от SofaScore.