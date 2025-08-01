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Лига конференций
Проходит дальше Ягеллония
31.07.2025 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 1
Нови-Пазар
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Лига конференций
01 августа 2025, 07:52 | Обновлено 01 августа 2025, 08:00
273
0

Бывший украинец забил за Ягеллонию. Польський клуб прошел соперника

Тарас Романчук помог команде обыграть сербский «Нови-Пазар»

01 августа 2025, 07:52 | Обновлено 01 августа 2025, 08:00
273
0
Бывший украинец забил за Ягеллонию. Польський клуб прошел соперника
ФК Ягеллония. Тарас Романчук

31 июля польская «Ягеллония» добилась убедительной победы над сербским «Нови-Пазар» (3:1) в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом матче «Ягеллония» победила соперника со счетом 2:1.

Первый тайм команды провели без голов, хотя у поляков возможности было достаточно. Во втором за «Ягеллонию» дважды отличился Афимико Пюлюлю.

Под занавес матча «Нови-Пазар» один мяч отыграл.

В компенсированных арбитром час «Ягеллония» забила еще. Автором гола стал натурализованный поляк украинского происхождения Тарас Романчук, родившийся в городе Ковель.

В следующем раунде польская «Ягеллония» сыграет с датским «Силькеборгом».

Лига конференции. Квалификационный раунд Q2

Ягеллония (Польша) – Нови-Пазар (Сербия) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Пюлюлю, 50, 73 (пенальти), Романчук, 90+4 – Абдуллахи, 85

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Ягеллония Белосток Нови-Пазар Лига конференций Тарас Романчук
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Александр Сильченко Sport.ua
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