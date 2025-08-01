Бывший украинец забил за Ягеллонию. Польський клуб прошел соперника

31 июля польская «Ягеллония» добилась убедительной победы над сербским «Нови-Пазар» (3:1) в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом матче «Ягеллония» победила соперника со счетом 2:1.

Первый тайм команды провели без голов, хотя у поляков возможности было достаточно. Во втором за «Ягеллонию» дважды отличился Афимико Пюлюлю.

Под занавес матча «Нови-Пазар» один мяч отыграл.

В компенсированных арбитром час «Ягеллония» забила еще. Автором гола стал натурализованный поляк украинского происхождения Тарас Романчук, родившийся в городе Ковель.

В следующем раунде польская «Ягеллония» сыграет с датским «Силькеборгом».

Лига конференции. Квалификационный раунд Q2

Ягеллония (Польша) – Нови-Пазар (Сербия) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Пюлюлю, 50, 73 (пенальти), Романчук, 90+4 – Абдуллахи, 85