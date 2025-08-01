Колос Ковалевка

1 серпня о 15:30 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між «Колосом» та «Кривбасом».

Матч відбудеться на стадіоні «Колос» у Ковалівці.

«Кривбас» у минулому сезоні залишився без єврокубків. Тоді підопічним Юрія Вернидуба, який залишив клуб після завершення чемпіонату, не вистачило двох очок до четвертої сходинки.

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«Колос» завершував чемпіонат на підйомі. Команда набрала дуже багато важливих очок, зокрема перемогла донецький «Шахтар» і завершила чемпіонат на 10-й позиції.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ та інших.

Матч чемпіонату України Колос – Кривбас. Початок о 15:30