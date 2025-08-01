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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.08.2025 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 08:55 |
78
0

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ

01 августа 2025, 08:55 |
78
0
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стадион «Колос»

1 серпня о 15:30 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між «Колосом» та «Кривбасом».

Матч відбудеться на стадіоні «Колос» у Ковалівці.

«Кривбас» у минулому сезоні залишився без єврокубків. Тоді підопічним Юрія Вернидуба, який залишив клуб після завершення чемпіонату, не вистачило двох очок до четвертої сходинки.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

«Колос» завершував чемпіонат на підйомі. Команда набрала дуже багато важливих очок, зокрема перемогла донецький «Шахтар» і завершила чемпіонат на 10-й позиції.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ та інших.

Матч чемпіонату України Колос – Кривбас. Початок о 15:30

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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