Колос Ковалевка

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ
1 серпня о 15:30 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між «Колосом» та «Кривбасом».
Матч відбудеться на стадіоні «Колос» у Ковалівці.
«Кривбас» у минулому сезоні залишився без єврокубків. Тоді підопічним Юрія Вернидуба, який залишив клуб після завершення чемпіонату, не вистачило двох очок до четвертої сходинки.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
«Колос» завершував чемпіонат на підйомі. Команда набрала дуже багато важливих очок, зокрема перемогла донецький «Шахтар» і завершила чемпіонат на 10-й позиції.
Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ та інших.
Матч чемпіонату України Колос – Кривбас. Початок о 15:30
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