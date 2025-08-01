1 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между «Колосом» и «Кривбассом».

Матч состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке.

«Кривбасс» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Тогда подопечным покинувшего клуб после завершения чемпионата Юрия Вернидуба не хватило двух очков до четвертой строчки.

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«Колос» завершал чемпионат на подъеме. Команда набрала очень много важных очков, в частности, победила донецкий «Шахтер» и завершила чемпионат на 10-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ и других.