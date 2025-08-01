Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Колос – Кривбасс
1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ
1 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между «Колосом» и «Кривбассом».
Матч состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке.
«Кривбасс» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Тогда подопечным покинувшего клуб после завершения чемпионата Юрия Вернидуба не хватило двух очков до четвертой строчки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Колос» завершал чемпионат на подъеме. Команда набрала очень много важных очков, в частности, победила донецкий «Шахтер» и завершила чемпионат на 10-й позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ и других.
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