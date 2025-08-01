Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Колос – Кривбасс
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 08:50 | Обновлено 01 августа 2025, 08:55
157
0

Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Колос – Кривбасс

1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ

01 августа 2025, 08:50 | Обновлено 01 августа 2025, 08:55
157
0
Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Колос – Кривбасс
стадион «Колос»

1 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между «Колосом» и «Кривбассом».

Матч состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке.

«Кривбасс» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Тогда подопечным покинувшего клуб после завершения чемпионата Юрия Вернидуба не хватило двух очков до четвертой строчки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» завершал чемпионат на подъеме. Команда набрала очень много важных очков, в частности, победила донецкий «Шахтер» и завершила чемпионат на 10-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ и других.

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб подписал бывшего игрока Кривбасса
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура Первой лиги пройдет без зрителей. В чем причина?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка где смотреть Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Футбол | 31 июля 2025, 22:59 194
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове

Команда Турана закрыла дуэль против именитого соперника в квалификации Лиги Европы

Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Футбол | 31 июля 2025, 20:46 3
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба

Вратарь из страны-террориста вернулся на болота

Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
Футбол | 01.08.2025, 09:30
Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 09:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем