Экс-игрок Олимпика принес Астане победу над Зимбру

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА молдавский «Зимбру» и казахстанская «Астана».

Первый матч завершился со счётом 1:1.

«Астана» одержала победу над соперниками со счетом 2:0. Первый гол забил Джефри Чинеду, в свое время выступавший в Украинской Премьер-лиге.

Нигерийский форвард в 2019 году стал игроком донецкого «Олимпика», но в основном составе команды Романа Санжара заиграть по полной не смог. Всего сыграл 11 матчей.

Еще в первом тайме «Астана» забила второй – отличился Осман Камара.

Во втором тайме «Астана» сыграла на удержание счета и прошла в следующий раунд.

Следующим соперником казахстанского клуба станет швейцарский клуб «Лозанна».

Лига конференции. Квалификационный раунд Q2

Зимбру (Молдова) – Астана (Казахстан) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Чинеду, 18, Камара, 21