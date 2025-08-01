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31.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 2
Астана Проходит дальше
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Лига конференций
01 августа 2025, 13:29 |
125
0

Экс-игрок Олимпика принес Астане победу над Зимбру

Команды встретились в другом квалификационном раунде Лиги конференций

01 августа 2025, 13:29 |
125
0
Экс-игрок Олимпика принес Астане победу над Зимбру
ФК Астана

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА молдавский «Зимбру» и казахстанская «Астана».

Первый матч завершился со счётом 1:1.

«Астана» одержала победу над соперниками со счетом 2:0. Первый гол забил Джефри Чинеду, в свое время выступавший в Украинской Премьер-лиге.

Нигерийский форвард в 2019 году стал игроком донецкого «Олимпика», но в основном составе команды Романа Санжара заиграть по полной не смог. Всего сыграл 11 матчей.

Еще в первом тайме «Астана» забила второй – отличился Осман Камара.

Во втором тайме «Астана» сыграла на удержание счета и прошла в следующий раунд.

Следующим соперником казахстанского клуба станет швейцарский клуб «Лозанна».

Лига конференции. Квалификационный раунд Q2

Зимбру (Молдова) – Астана (Казахстан) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Чинеду, 18, Камара, 21

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Camara (Астана).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Geoffrey Chinedu (Астана).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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