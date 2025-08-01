Экс-игрок Олимпика принес Астане победу над Зимбру
Команды встретились в другом квалификационном раунде Лиги конференций
31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА молдавский «Зимбру» и казахстанская «Астана».
Первый матч завершился со счётом 1:1.
«Астана» одержала победу над соперниками со счетом 2:0. Первый гол забил Джефри Чинеду, в свое время выступавший в Украинской Премьер-лиге.
Нигерийский форвард в 2019 году стал игроком донецкого «Олимпика», но в основном составе команды Романа Санжара заиграть по полной не смог. Всего сыграл 11 матчей.
Еще в первом тайме «Астана» забила второй – отличился Осман Камара.
Во втором тайме «Астана» сыграла на удержание счета и прошла в следующий раунд.
Следующим соперником казахстанского клуба станет швейцарский клуб «Лозанна».
Лига конференции. Квалификационный раунд Q2
Зимбру (Молдова) – Астана (Казахстан) – 0:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Чинеду, 18, Камара, 21
События матча
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