Без Кремчанина и Попары. Заря опубликовала заявку на сезон УПЛ 2025/26
Луганский клуб определился с перечнем игроков
Луганская «Заря» представила заявку на новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Перед стартом первого тура национального чемпионата луганский клуб сформировал список из 24-х футболистов.
Вне заявки оказались два игрока, проходившие летние сборы с командой – Даян Попара и Дмитрий Кремчанин.
Сербский легионер Попара получил повреждение во время учебно-тренировочного сбора – клуб заявит игрока позже. Ситуация с Дмитрием пока неизвестна, поскольку контракт Кремчанина принадлежит киевскому «Динамо».
В первом туре УПЛ «Заря» сыграет против ЛНЗ. Матч состоится 2 августа в 18:00.
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