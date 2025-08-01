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  4. Без Кремчанина и Попары. Заря опубликовала заявку на сезон УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 07:34 | Обновлено 01 августа 2025, 08:32
297
0

Без Кремчанина и Попары. Заря опубликовала заявку на сезон УПЛ 2025/26

Луганский клуб определился с перечнем игроков

01 августа 2025, 07:34 | Обновлено 01 августа 2025, 08:32
297
0
Без Кремчанина и Попары. Заря опубликовала заявку на сезон УПЛ 2025/26
ФК Заря

Луганская «Заря» представила заявку на новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Перед стартом первого тура национального чемпионата луганский клуб сформировал список из 24-х футболистов.

Вне заявки оказались два игрока, проходившие летние сборы с командой – Даян Попара и Дмитрий Кремчанин.

Сербский легионер Попара получил повреждение во время учебно-тренировочного сбора – клуб заявит игрока позже. Ситуация с Дмитрием пока неизвестна, поскольку контракт Кремчанина принадлежит киевскому «Динамо».

В первом туре УПЛ «Заря» сыграет против ЛНЗ. Матч состоится 2 августа в 18:00.

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чемпионат Украины по футболу заявка Украинская Премьер-лига Заря Луганск Деян Попара Дмитрий Кремчанин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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