Тренер Партизана: «Красная карточка? Это – часть футбола»
Срджан Благоевич доволен ответным матчем против «Александрии»
Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подвёл итоги домашнего матча против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Подопечные Благоевича одержали разгромную победу над представителем УПЛ со счётом 4:0. По сумме двух матчей «Партизан» вышел в следующий этап (6:0).
«Матч показал то, что будет сопровождать нас всё это время. Мы увидели много моментов: в плане игры, действий, организации, также было немало ошибок и сложных ситуаций – как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Мы счастливы, что победили и уже через семь дней сыграем следующий матч.
Похвально, что мы забили шесть мячей «Александрии». Но при этом они слишком легко создавали моменты – это не даёт мне покоя. Мы сосредоточены только на том, как совершенствоваться и повторять удачные действия, но, в конечном счёте, мы не пропустили ни одного мяча.
Безусловно, красная карточка решила исход встречи. Первые 15 минут показали, что «Александрия» – качественная команда. Потом Йован Милошевич сразу забил – это стало двойным ударом для них и полностью изменило сценарий. Мы обрели крылья, и это значительно упростило нам задачу. Но это и есть часть футбола. Мы победили – и этого достаточно.
Мы провели разговор, я неоднократно подчёркивал: наш единственный фокус должен быть на том, что происходит на поле. Это самое важное. Матчи против неудобных соперников – хороший способ контролировать эмоции, и я доволен командой.
Надеюсь, нас не накажут за события этого матча, и мы снова получим такую же поддержку в следующем еврокубковом поединке. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня – они очень помогли. Мы наслаждались атмосферой. Но пока мы ещё ничего грандиозного не сделали – уже через неделю нас ждёт тяжёлая игра. Не стоит тратить много времени на то, что уже позади. Двигаемся дальше. Надеюсь, что на матче с «Раднички» будет ещё больше болельщиков – пусть эта волна продлится дольше, чем просто еврокубки.
Впечатления от матча просто отличные, очень приятное чувство. Но нужно быстро двигаться дальше – впереди уже новый матч. Колебания – это нормально, но я надеюсь, что это начало нашего подъёма», – сказал Благоевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони – об Энтони Джошуа
Роман будет работать тренером клуба U-17