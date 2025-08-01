Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Партизана: «Красная карточка? Это – часть футбола»
Лига конференций
01 августа 2025, 07:48 | Обновлено 01 августа 2025, 07:50
481
1

Тренер Партизана: «Красная карточка? Это – часть футбола»

Срджан Благоевич доволен ответным матчем против «Александрии»

01 августа 2025, 07:48 | Обновлено 01 августа 2025, 07:50
481
1
Тренер Партизана: «Красная карточка? Это – часть футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Благоевич

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подвёл итоги домашнего матча против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Подопечные Благоевича одержали разгромную победу над представителем УПЛ со счётом 4:0. По сумме двух матчей «Партизан» вышел в следующий этап (6:0).

«Матч показал то, что будет сопровождать нас всё это время. Мы увидели много моментов: в плане игры, действий, организации, также было немало ошибок и сложных ситуаций – как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Мы счастливы, что победили и уже через семь дней сыграем следующий матч.

Похвально, что мы забили шесть мячей «Александрии». Но при этом они слишком легко создавали моменты – это не даёт мне покоя. Мы сосредоточены только на том, как совершенствоваться и повторять удачные действия, но, в конечном счёте, мы не пропустили ни одного мяча.

Безусловно, красная карточка решила исход встречи. Первые 15 минут показали, что «Александрия» – качественная команда. Потом Йован Милошевич сразу забил – это стало двойным ударом для них и полностью изменило сценарий. Мы обрели крылья, и это значительно упростило нам задачу. Но это и есть часть футбола. Мы победили – и этого достаточно.

Мы провели разговор, я неоднократно подчёркивал: наш единственный фокус должен быть на том, что происходит на поле. Это самое важное. Матчи против неудобных соперников – хороший способ контролировать эмоции, и я доволен командой.

Надеюсь, нас не накажут за события этого матча, и мы снова получим такую же поддержку в следующем еврокубковом поединке. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня – они очень помогли. Мы наслаждались атмосферой. Но пока мы ещё ничего грандиозного не сделали – уже через неделю нас ждёт тяжёлая игра. Не стоит тратить много времени на то, что уже позади. Двигаемся дальше. Надеюсь, что на матче с «Раднички» будет ещё больше болельщиков – пусть эта волна продлится дольше, чем просто еврокубки.

Впечатления от матча просто отличные, очень приятное чувство. Но нужно быстро двигаться дальше – впереди уже новый матч. Колебания – это нормально, но я надеюсь, что это начало нашего подъёма», – сказал Благоевич.

По теме:
«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах
Определены потенциальные соперники Полесья в Q4 Лиги конференций
Бывший украинец забил за Ягеллонию. Польський клуб прошел соперника
пресс-конференция Партизан Белград Александрия Лига конференций
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31 июля 2025, 09:40 2
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»

Тони – об Энтони Джошуа

Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса
Футбол | 01 августа 2025, 07:57 0
Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса
Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса

Роман будет работать тренером клуба U-17

Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Война | 31.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 01.08.2025, 01:06
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Побачимо клоуни як в наступному матчі ви будете грати
Ответить
+2
Популярные новости
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 8
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 67
Футбол
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
31.07.2025, 02:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 03:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем