Тренер Партизана: «Красная карточка? Это – часть футбола»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подвёл итоги домашнего матча против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Подопечные Благоевича одержали разгромную победу над представителем УПЛ со счётом 4:0. По сумме двух матчей «Партизан» вышел в следующий этап (6:0).

«Матч показал то, что будет сопровождать нас всё это время. Мы увидели много моментов: в плане игры, действий, организации, также было немало ошибок и сложных ситуаций – как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Мы счастливы, что победили и уже через семь дней сыграем следующий матч.

Похвально, что мы забили шесть мячей «Александрии». Но при этом они слишком легко создавали моменты – это не даёт мне покоя. Мы сосредоточены только на том, как совершенствоваться и повторять удачные действия, но, в конечном счёте, мы не пропустили ни одного мяча.

Безусловно, красная карточка решила исход встречи. Первые 15 минут показали, что «Александрия» – качественная команда. Потом Йован Милошевич сразу забил – это стало двойным ударом для них и полностью изменило сценарий. Мы обрели крылья, и это значительно упростило нам задачу. Но это и есть часть футбола. Мы победили – и этого достаточно.

Мы провели разговор, я неоднократно подчёркивал: наш единственный фокус должен быть на том, что происходит на поле. Это самое важное. Матчи против неудобных соперников – хороший способ контролировать эмоции, и я доволен командой.

Надеюсь, нас не накажут за события этого матча, и мы снова получим такую же поддержку в следующем еврокубковом поединке. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня – они очень помогли. Мы наслаждались атмосферой. Но пока мы ещё ничего грандиозного не сделали – уже через неделю нас ждёт тяжёлая игра. Не стоит тратить много времени на то, что уже позади. Двигаемся дальше. Надеюсь, что на матче с «Раднички» будет ещё больше болельщиков – пусть эта волна продлится дольше, чем просто еврокубки.

Впечатления от матча просто отличные, очень приятное чувство. Но нужно быстро двигаться дальше – впереди уже новый матч. Колебания – это нормально, но я надеюсь, что это начало нашего подъёма», – сказал Благоевич.