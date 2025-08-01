Тренер Александрии: «Тотальный провал судейской бригады»

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал разгромное поражение от «Партизана» (0:4) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

«Прежде всего начну с судейства. Тотальный провал судейской бригады в этом матче. Люди должны понимать, что своими решениями они кардинально изменяют ход игры.

И это решение, я считаю, все видели – как в Украине, так и здесь. Оно было ключевым в этом матче.

Впоследствии и Ндика также получил красную карточку, потому что разговаривал с арбитром. А как тут можно не спорить, если главный арбитр это делает? Я считаю, что арбитр такого уровня не может судить матчи Лиги конференций или Лиги чемпионов.

Считаю, что наша команда может выходить из этого поля с поднятой головой. Нам нечего стесняться, считаю, что мы выложились на все 100% – несмотря на то, что счет велик.

Но я ничего в раздевалке не могу команде сказать плохого, они ведь показали максимум. Эта команда носит характер, и я считаю, что мы на правильном пути».