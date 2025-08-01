Другие новости01 августа 2025, 03:44 |
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ФОТО. Украинская теннисистка впечатлила своим луком в Монако. Вау
Даяна Ястремская – украшение дорогих улиц Монако
01 августа 2025, 03:44 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эффектными фото из Монако.
Спортсменка позировала в обтягивающем черном платье, подписав пост «Леди в черном».
Публикация уже собрала практически 5 000 лайков, все отмечают насколько впечатляюще выглядит спортсменка:
«Красавица», «Шикарна», «Божественная», – Даяна получила множество комплиментов.
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