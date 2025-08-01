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01 августа 2025, 03:44 |
130
0

ФОТО. Украинская теннисистка впечатлила своим луком в Монако. Вау

Даяна Ястремская – украшение дорогих улиц Монако

01 августа 2025, 03:44 |
130
0
ФОТО. Украинская теннисистка впечатлила своим луком в Монако. Вау
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эффектными фото из Монако.

Спортсменка позировала в обтягивающем черном платье, подписав пост «Леди в черном».

Публикация уже собрала практически 5 000 лайков, все отмечают насколько впечатляюще выглядит спортсменка:

«Красавица», «Шикарна», «Божественная», – Даяна получила множество комплиментов.

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фото Даяна Ястремская lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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