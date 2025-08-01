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01 августа 2025, 03:29 |
94
0

ФОТО. Удивительная причина, почему карьера Болта в футболе прервалась

Усэйн Болт слишком высоко себя оценил

01 августа 2025, 03:29 |
94
0
ФОТО. Удивительная причина, почему карьера Болта в футболе прервалась
Instagram. Усэйн Болт

Усэйн Болт отказался от футбольного контракта из-за завышенных требований.

Легендарный спринтер Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион, после завершения карьеры в лёгкой атлетике попробовал себя в футболе. В 2018 году он прошёл просмотр в австралийском клубе «Central Coast Mariners» и забил два мяча в товарищеских играх.

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Однако клуб предложил контракт на 150 тысяч долларов, а Болт потребовал 3 миллиона — после этого сделка сорвалась. Позже он признался, что жалеет о переезде в Австралию, отметив низкий уровень футбола.

Недавно стало известно, что Болт станет владельцем команды в мини-футбольной лиге Baller League USA. Турнир 6 на 6 создали Феликс Старк, Матс Хуммельс и Лукас Подольски. Американский сезон стартует позже в этом году.

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фото Усэйн Болт lifestyle легкая атлетика
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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