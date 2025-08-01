ФОТО. Девушки ярче голов: кто поддерживал Динамо в Люблине
Девушки и жены динамовцев оказали огромную поддержку
Звездные болельщики на матче «Динамо» в Польше.
Во время победного матча киевского «Динамо» против «Хамрун Спартанс» (3:0) в Люблине польский фотограф Доминик Смагава снял на трибунах многих близких игроков команды.
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Кристина Шацких и Яна Суркис поддерживали Николая Шапаренко и Кристиана Биловара. У Александра Тимчика и Александра Пихаленка были персональные болельщики — их сыновья. Из-за травмы Виталий Буяльский находился на трибуне с семьей.
Забавный эпизод произошел с сыном Дарьи Квитковой, который наблюдал за Миланой Кухилавой — девушкой Владислава Ваната.
Также Владимир Бражко забил гол и устроил для маленького Льва незабываемый футбольный вечер.
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