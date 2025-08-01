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01 августа 2025, 03:10 | Обновлено 01 августа 2025, 03:29
159
0

ФОТО. Девушки ярче голов: кто поддерживал Динамо в Люблине

Девушки и жены динамовцев оказали огромную поддержку

01 августа 2025, 03:10 | Обновлено 01 августа 2025, 03:29
159
0
ФОТО. Девушки ярче голов: кто поддерживал Динамо в Люблине
Instagram. Милана Кухилава

Звездные болельщики на матче «Динамо» в Польше.

Во время победного матча киевского «Динамо» против «Хамрун Спартанс» (3:0) в Люблине польский фотограф Доминик Смагава снял на трибунах многих близких игроков команды.

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Кристина Шацких и Яна Суркис поддерживали Николая Шапаренко и Кристиана Биловара. У Александра Тимчика и Александра Пихаленка были персональные болельщики — их сыновья. Из-за травмы Виталий Буяльский находился на трибуне с семьей.

Забавный эпизод произошел с сыном Дарьи Квитковой, который наблюдал за Миланой Кухилавой — девушкой Владислава Ваната.

Также Владимир Бражко забил гол и устроил для маленького Льва незабываемый футбольный вечер.

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фото lifestyle Динамо Киев Милана Кухилава Дарья Квиткова Владимир Бражко Владислав Ванат Лига чемпионов
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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