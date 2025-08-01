ФОТО. Девушка Супряги соблазняет без нижнего белья: горячие снимки

Марина Литвин, возлюбленная форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги, опубликовала в Instagram эффектные фото.

На снимке Марина в черном облегающем боди, прозрачных колготках с швами и на высоких каблуках.

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Публика отметила уверенность и красоту девушки футболиста.

Сейчас Марина пребывает в статусе невесты, пара планирует свадьбу.