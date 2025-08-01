Хайдук в овертайме с трудом прошел азербайджанский клуб в ЛК

31 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА встречались хорватская Хайдук и азербайджанская Зира.

В первой игре команды не обнаружили победителя и сыграли вничью – 1:1.

На 19-й минуте Филипп Кривинович открыл счет в матче. Азербайджанская команда то и дело отвечала опасными моментами, но забить не удавалось.

Во втором тайме игроки «Хайдука» доводили дело до логического завершения. На 77-й минуте футболисты «Зиры» остались в меньшинстве, но это не помешало им сравнять счет в добавленное арбитром время – на 90+2 забил Исса Джибрила.

На экстратаймы «Зиры» не хватило. На 95-й минуте Яссин Бенрау вывел "Хайдук" вперед. Этот гол оказался победным.

В третьем квалификационном раунде "Хайдук" встретится с албанским "Динамо Сити".

Счет конференций. Квалификация Q2

Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан) – 2:1

Голы: Кровинович, 19, Бенрау, 95 – Джибрила, 90+2

Удаление: Гимма, 77