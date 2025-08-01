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31.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Зиря
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Лига конференций
01 августа 2025, 03:57 | Обновлено 01 августа 2025, 03:59
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0

Хайдук в овертайме с трудом прошел азербайджанский клуб в ЛК

Хорваты выстрадали победу над скромным соперником

01 августа 2025, 03:57 | Обновлено 01 августа 2025, 03:59
60
0
Хайдук в овертайме с трудом прошел азербайджанский клуб в ЛК
ФК Хайдук

31 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА встречались хорватская Хайдук и азербайджанская Зира.

В первой игре команды не обнаружили победителя и сыграли вничью – 1:1.

На 19-й минуте Филипп Кривинович открыл счет в матче. Азербайджанская команда то и дело отвечала опасными моментами, но забить не удавалось.

Во втором тайме игроки «Хайдука» доводили дело до логического завершения. На 77-й минуте футболисты «Зиры» остались в меньшинстве, но это не помешало им сравнять счет в добавленное арбитром время – на 90+2 забил Исса Джибрила.

На экстратаймы «Зиры» не хватило. На 95-й минуте Яссин Бенрау вывел "Хайдук" вперед. Этот гол оказался победным.

В третьем квалификационном раунде "Хайдук" встретится с албанским "Динамо Сити".

Счет конференций. Квалификация Q2

Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан) – 2:1

Голы: Кровинович, 19, Бенрау, 95 – Джибрила, 90+2

Удаление: Гимма, 77

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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