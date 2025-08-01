Бывший соперник Шахтера потерпел большое фиаско от АЗ Алкмаар

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций нидерландский «АЗ Алкмаар» встречался с финским «Ильвесом».

В первой игре «Ильвес» сенсационно победил соперника - 4:3.

Игра в Нидерландах проходила под диктовку игроков «АЗ Алкмаару». На 22-й минуте Трой Перротт открыл счет в матче. Через четыре минуты Перротт уже отличился вторично.

Эрнест Поку забил на 36-й, а Денсо Кассиус – на 42-й. На перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу "АЗ Алкмар".

Во втором тайме Мес де Вит забил в ворота «Ильвеса» еще один мяч.

Финская команда неделю назад вылетела из Лиги Европы после встреч с донецким «Шахтером» (0:6, 0:0).

В третьем квалификационном раунде «АЗ Алкмаар» встретится с лихтенштейнским «Вадуцом».

Лига конференций УЕФА. Квалификация Q2

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ильвес (Финляндия) – 5:0 (Первая игра – 3:4)

Голы: Перротт, 22, 26, Пока, 36, Кассиус, 42, где Вит, 76