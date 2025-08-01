Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известного футбольного тренера ограбили. Убытки еще оцениваются
Другие новости
01 августа 2025, 02:11 |
236
0

ФОТО. Известного футбольного тренера ограбили. Убытки еще оцениваются

Гарри Реднаппу можна только посочувствовать

01 августа 2025, 02:11 |
236
0
ФОТО. Известного футбольного тренера ограбили. Убытки еще оцениваются
Instagram. Гарри и Сандра Реднапп

Банда в масках ограбила особняк Гарри Реднаппа в Дорсете стоимостью 5 миллионов фунтов.

Пока бывший тренер АПЛ и его жена Сандра были вне дома, преступники взломали дверь с помощью кувалды и похитили ювелирные изделия и предметы роскоши.

Инцидент произошёл в прошлую пятницу. По данным СМИ, грабители могли заранее изучить планировку дома через объявление о продаже. Особняк находится в Сэндбанксе — одном из самых дорогих районов мира.

Полиция сообщила, что ведёт розыск преступников. Дом выставлен на продажу — пара ждёт завершения строительства новой виллы у моря.

По теме:
Выдающиеся голкиперы АПЛ и их достижения, вошедшие в историю
Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»
«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство
фото Гарри Реднапп чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Футбол | 31 июля 2025, 23:55 28
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану

Украинская команда имела моменты, но их не реализовала и вылетела с Лиги конференций

Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Футбол | 31 июля 2025, 08:09 0
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов

Уход Хакобо Рамона, Чемы Андерса, Виктора Муньоса и других принес около 20 млн евро

Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Футбол | 01.08.2025, 03:43
Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31.07.2025, 10:05
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 8
Футбол
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 3
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем