ФОТО. Известного футбольного тренера ограбили. Убытки еще оцениваются
Гарри Реднаппу можна только посочувствовать
Банда в масках ограбила особняк Гарри Реднаппа в Дорсете стоимостью 5 миллионов фунтов.
Пока бывший тренер АПЛ и его жена Сандра были вне дома, преступники взломали дверь с помощью кувалды и похитили ювелирные изделия и предметы роскоши.
Инцидент произошёл в прошлую пятницу. По данным СМИ, грабители могли заранее изучить планировку дома через объявление о продаже. Особняк находится в Сэндбанксе — одном из самых дорогих районов мира.
Полиция сообщила, что ведёт розыск преступников. Дом выставлен на продажу — пара ждёт завершения строительства новой виллы у моря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда имела моменты, но их не реализовала и вылетела с Лиги конференций
Уход Хакобо Рамона, Чемы Андерса, Виктора Муньоса и других принес около 20 млн евро