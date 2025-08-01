ФОТО. Известного футбольного тренера ограбили. Убытки еще оцениваются

Банда в масках ограбила особняк Гарри Реднаппа в Дорсете стоимостью 5 миллионов фунтов.

Пока бывший тренер АПЛ и его жена Сандра были вне дома, преступники взломали дверь с помощью кувалды и похитили ювелирные изделия и предметы роскоши.

Инцидент произошёл в прошлую пятницу. По данным СМИ, грабители могли заранее изучить планировку дома через объявление о продаже. Особняк находится в Сэндбанксе — одном из самых дорогих районов мира.

Полиция сообщила, что ведёт розыск преступников. Дом выставлен на продажу — пара ждёт завершения строительства новой виллы у моря.