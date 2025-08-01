Украина. Премьер лига01 августа 2025, 02:58 | Обновлено 01 августа 2025, 02:59
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ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ
В первом туре УПЛ команда встретится с киевским «Динамо»
01 августа 2025, 02:58 | Обновлено 01 августа 2025, 02:59
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В преддверии старта нового сезона УПЛ ровенский «Верес» презентовал новый комплект формы.
Домашняя форма – в традиционных цветах клуба: черном и красном. Одна половина футболки красная, а другая – черная. Это символический цвет не только для клуба, но и для Украины.
Выездная форма белого цвета. Это уже традиция для ровенского клуба.
Третий комплект получил фиолетовый цвет, который смотрится стильно.
Верес в новом сезоне будет выступать в экипировке местного бренда – BUNTAR.
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