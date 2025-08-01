ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ

В преддверии старта нового сезона УПЛ ровенский «Верес» презентовал новый комплект формы.

Домашняя форма – в традиционных цветах клуба: черном и красном. Одна половина футболки красная, а другая – черная. Это символический цвет не только для клуба, но и для Украины.

Выездная форма белого цвета. Это уже традиция для ровенского клуба.

Третий комплект получил фиолетовый цвет, который смотрится стильно.

Верес в новом сезоне будет выступать в экипировке местного бренда – BUNTAR.