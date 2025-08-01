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  4. ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 02:58 | Обновлено 01 августа 2025, 02:59
67
0

ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ

В первом туре УПЛ команда встретится с киевским «Динамо»

01 августа 2025, 02:58 | Обновлено 01 августа 2025, 02:59
67
0
ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ
ФК Верес

В преддверии старта нового сезона УПЛ ровенский «Верес» презентовал новый комплект формы.

Домашняя форма – в традиционных цветах клуба: черном и красном. Одна половина футболки красная, а другая – черная. Это символический цвет не только для клуба, но и для Украины.

Выездная форма белого цвета. Это уже традиция для ровенского клуба.

Третий комплект получил фиолетовый цвет, который смотрится стильно.

Верес в новом сезоне будет выступать в экипировке местного бренда – BUNTAR.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига игровая форма Динамо Киев Верес - Динамо
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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