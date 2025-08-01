ФОТО. Волки творят историю. Полесье взяло реванш в Андорре
Украинская команда одержала убедительную победу над «Санта-Коломой»
Ответный матч другого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Санта-Коломой» и «Полесьем» завершился разгромной победой украинской команды – 4:1.
В первой игре победила «Санта-Колома» – 2:1.
Подопечные Руслана Ротаня с первых минут взяли под контроль игру. На 4-й минуте открыл счет Михайличенко. Впоследствии соперник имел несколько хороших поводов, но вся развязка ждала болельщиков в другом тайме.
В начале тайма команды обменялись голами. За «Полесье» забил Филиппов, а за «Санта-Колому» – Моурелло.
Дальше забивали только житомирцы: сначала Андриевский, а впоследствии и Гайдучик.
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