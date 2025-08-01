ФОТО. Волки творят историю. Полесье взяло реванш в Андорре

Ответный матч другого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Санта-Коломой» и «Полесьем» завершился разгромной победой украинской команды – 4:1.

В первой игре победила «Санта-Колома» – 2:1.

Подопечные Руслана Ротаня с первых минут взяли под контроль игру. На 4-й минуте открыл счет Михайличенко. Впоследствии соперник имел несколько хороших поводов, но вся развязка ждала болельщиков в другом тайме.

В начале тайма команды обменялись голами. За «Полесье» забил Филиппов, а за «Санта-Колому» – Моурелло.

Дальше забивали только житомирцы: сначала Андриевский, а впоследствии и Гайдучик.