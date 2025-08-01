Ответ на критику. Судаков дерзко обратился к журналистам

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубках поборются против греческого Панатинаикоса.

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Звезда Шахтера Георгий Судаков начал этот поединок на скамейке запасных. Такое решение главного тренера Арды Турана спровоцировало критику в адрес полузащитника, в том числе со стороны журналистов. Георгий ответил на одну из статей в своем Telegram-канале:

«Знаю, что все эти паблики следят за моим каналом, поэтому пишите, пишите больше, я жду😁🤝🏻».