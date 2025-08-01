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01 августа 2025, 00:07 |
221
0

Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров

Во внимание принимались сезоны с 10+ забитыми мячами в топ-5 чемпионатах

01 августа 2025, 00:07 |
221
0
Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередным интересным рейтингом поделился известный портал Transfermarkt.

Были приняты во внимание игроки топ-5 европейских чемпионатов, которые, начиная с 2000 года, забивали более 10 голов за сезон в своих лигах, и суммарное количество таких сезонов.

Рекордсменами оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду, в активе которых по 16 подобных сезонов.

Количество сезонов с 10+ забитыми мячами (с 2000 года)

  • 16 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 14 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 14 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 14 – Карим Бензема (Франция)
  • 13 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 12 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 12 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 12 – Уэйн Руни (Англия)
  • 12 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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