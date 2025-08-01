Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров

Очередным интересным рейтингом поделился известный портал Transfermarkt.

Были приняты во внимание игроки топ-5 европейских чемпионатов, которые, начиная с 2000 года, забивали более 10 голов за сезон в своих лигах, и суммарное количество таких сезонов.

Рекордсменами оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду, в активе которых по 16 подобных сезонов.

Количество сезонов с 10+ забитыми мячами (с 2000 года)