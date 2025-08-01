Другие новости01 августа 2025, 00:07 |
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Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров
Во внимание принимались сезоны с 10+ забитыми мячами в топ-5 чемпионатах
01 августа 2025, 00:07 |
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Очередным интересным рейтингом поделился известный портал Transfermarkt.
Были приняты во внимание игроки топ-5 европейских чемпионатов, которые, начиная с 2000 года, забивали более 10 голов за сезон в своих лигах, и суммарное количество таких сезонов.
Рекордсменами оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду, в активе которых по 16 подобных сезонов.
Количество сезонов с 10+ забитыми мячами (с 2000 года)
- 16 – Лионель Месси (Аргентина)
- 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 14 – Роберт Левандовски (Польша)
- 14 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 14 – Карим Бензема (Франция)
- 13 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 12 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 12 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 12 – Уэйн Руни (Англия)
- 12 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
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