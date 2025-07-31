Лига чемпионов31 июля 2025, 23:48 |
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Впервые против Панатинаикоса. Как играл Шахтер против команд из Греции?
«Горняки» имеют небольшую историю противостояний с греческими командами в еврокубках
31 июля 2025, 23:48 |
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В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Это стало возможным после общей победы над «Бешикташем» в предыдущем раунде соревнований.
«Шахтер» и «Панатинаикос» между собой не встречались ни разу в еврокубках.
Однако «горняки» уже играли с другими греческими командами: дважды против «Олимпиакоса» и один раз – против «ПАОКа».
В этих матчах «Шахтер» одержал одну победу и дважды сыграл вничью.
Матчи донецкого Шахтера против греческих команд
- 2005: КУ, Шахтер – ПАОК 1:0
- 2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос 2:2
- 2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер 1:1
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