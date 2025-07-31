Впервые против Панатинаикоса. Как играл Шахтер против команд из Греции?

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Это стало возможным после общей победы над «Бешикташем» в предыдущем раунде соревнований.

«Шахтер» и «Панатинаикос» между собой не встречались ни разу в еврокубках.

Однако «горняки» уже играли с другими греческими командами: дважды против «Олимпиакоса» и один раз – против «ПАОКа».

В этих матчах «Шахтер» одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

Матчи донецкого Шахтера против греческих команд