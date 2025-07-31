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Лига чемпионов
31 июля 2025, 23:48 |
767
0

Впервые против Панатинаикоса. Как играл Шахтер против команд из Греции?

«Горняки» имеют небольшую историю противостояний с греческими командами в еврокубках

31 июля 2025, 23:48 |
767
0
Впервые против Панатинаикоса. Как играл Шахтер против команд из Греции?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Это стало возможным после общей победы над «Бешикташем» в предыдущем раунде соревнований.

«Шахтер» и «Панатинаикос» между собой не встречались ни разу в еврокубках.

Однако «горняки» уже играли с другими греческими командами: дважды против «Олимпиакоса» и один раз – против «ПАОКа».

В этих матчах «Шахтер» одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

Матчи донецкого Шахтера против греческих команд

  • 2005: КУ, Шахтер – ПАОК 1:0
  • 2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос 2:2
  • 2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер 1:1
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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