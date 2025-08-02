Англия02 августа 2025, 05:32 |
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Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Легендарный тренер – о Дейве Макае
02 августа 2025, 05:32 |
203
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Легендарный шотландский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о легендарном футболисте «Тоттенхэма» Дейве Макае, который прославился игрой за сборную Шотландии.
«Макай был фантастическим игроком. Дейв был самым храбрым футболистом в истории, он был фантастическим игроком, ловким парнем. Мог играть на любой позиции», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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