Еще одно удаление. Александрия пропустила 4-й гол от Партизана

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

У Александрии последовало второе удаление – Тео Ндика Матам удален с поля. У хозяев досрочно отправился отдыхать Аранджел Стойкович.

Игра идет в формате 10 на 9. У хозяев поля Милан Вукотич отличился на 63-й минуте (4:0).

ГОЛ! 4:0. Милан Вукотич, 63 мин