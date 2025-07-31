Еще одно удаление. Александрия пропустила 4-й гол от Партизана
Тео Ндика Матам удален с поля, и Милан Вукотич отличился на 63-й минуте
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).
У Александрии последовало второе удаление – Тео Ндика Матам удален с поля. У хозяев досрочно отправился отдыхать Аранджел Стойкович.
Игра идет в формате 10 на 9. У хозяев поля Милан Вукотич отличился на 63-й минуте (4:0).
ГОЛ! 4:0. Милан Вукотич, 63 мин
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