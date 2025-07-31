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Лига конференций
31 июля 2025, 23:23 | Обновлено 31 июля 2025, 23:32
810
0

Еще одно удаление. Александрия пропустила 4-й гол от Партизана

Тео Ндика Матам удален с поля, и Милан Вукотич отличился на 63-й минуте

31 июля 2025, 23:23 | Обновлено 31 июля 2025, 23:32
810
0
Еще одно удаление. Александрия пропустила 4-й гол от Партизана

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

У Александрии последовало второе удаление – Тео Ндика Матам удален с поля. У хозяев досрочно отправился отдыхать Аранджел Стойкович.

Игра идет в формате 10 на 9. У хозяев поля Милан Вукотич отличился на 63-й минуте (4:0).

ГОЛ! 4:0. Милан Вукотич, 63 мин

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Партизан Белград Александрия видео голов и обзор Лига конференций Тео Ндика Матам удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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