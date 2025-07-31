Полесье прервало безвыигрышную серию украинских команд в еврокубках

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» победило на выезде «Санта-Колому» со счетом 4:1 (5:3 по сумме двух встреч).

Украинский клуб сумел квалифицироваться в следующую стадию соревнований, таким образом прервав длинную безвыигрышную серию украинских команд.

Начиная с 2020 года, клубы УПЛ (если не брать во внимание «Шахтер» и «Динамо») не могли пройти ни одну стадию квалификаций еврокубков. Безвыигрышная серия составила 17 противостояний. Последней командой, которая прошла своего соперника, был «Колос» в 2020 году (ЛЕ, победа над греческим «Арисом»).

Украинские команды в квалификационных раундах еврокубков, начиная с 2020 года (без учета «Шахтера» и «Динамо»)

2025: ЛК, Полесье – Санта-Колома (Андорра) 1:2 – 4:1

2024: ЛК, Кривбасс – Бетис (Испания) 0:2 – 0:3

2024: ЛЕ, Кривбасс – Виктория (Чехия) 1:2 – 0:1

2024: ЛК, Полесье – Олимпия (Словения) 1:2 – 0:2

2024: ЛК, Днепр-1 – Пушкаш Академия (Венгрия) 0:3 – 0:3

2023: ЛЕ, Заря – Славия (Чехия) 2:1 – 0:2

2023: ЛК, Днепр-1 – Спартак (Словакия) 1:2 – 1:1

2023: ЛЕ, Днепр-1 – Славия (Чехия) 1:1 – 0:3

2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос (Греция) 1:3 – 2:2

2023: ЛК, Ворскла – Дила (Грузия) 2:1 – 1:3

2022: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК (Кипр) 1:2 – 0:3

2022: ЛК, Заря – Университет (Румыния) 1:0 – 0:3

2022: ЛК, Ворскла – АИК (Швеция) 3:2 – 0:2

2021: ЛЕ, Заря – Рапид (Австрия) 2:3 – 0:3

2021: ЛК, Колос – Шахтер (Казахстан) 0:0 – 0:0 (1:3 – по пен.)

2021: ЛК, Ворскла – КуПС (Финляндия) 2:3 – 2:2

2020: ЛЕ, Десна – Вольфсбург (Германия) 0:2

2020: ЛЕ, Колос – Риека (Хорватия) 0:2

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