Хет-трик Милошевича. Александрия в меньшинстве пропустила три от Партизана
Украинская команда играла вдесятером почти весь первый тайм в матче ЛК
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).
Александрия, которая играет в меньшинстве после удаления Жослена Беиратша, пропустила третий гол.
На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).
ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин
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