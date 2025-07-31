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Лига конференций
31 июля 2025, 22:52 | Обновлено 31 июля 2025, 22:58
439
0

Хет-трик Милошевича. Александрия в меньшинстве пропустила три от Партизана

Украинская команда играла вдесятером почти весь первый тайм в матче ЛК

31 июля 2025, 22:52 | Обновлено 31 июля 2025, 22:58
439
0
Хет-трик Милошевича. Александрия в меньшинстве пропустила три от Партизана

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

Александрия, которая играет в меньшинстве после удаления Жослена Беиратша, пропустила третий гол.

На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).

ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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