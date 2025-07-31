Шкендия – вторая македонская команда в истории основного этапа еврокубков
До этого подобное удавалось только «Вардару»
Северомакедонская «Шкендия» стала лишь второй командой в истории своей страны, которая вышла в основной этап еврокубков.
30 июля состоялся матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «ФКСБ» и «Шкендией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. По итогам двух матчей в групповой этап еврокубка пробилась «Шкендия» (общий счет – 3:1).
До этого аналогичным достижением отметилась лишь одна македонская команда – «Вардар», которая в сезоне 2017/18 дошла до основной стадии Лиги Европы. В текущей кампании «Вардар» будет выступать в Лиге конференций.
В следующем квалификационном раунде «Шкендия» встретится с азербайджанским «Карабахом». Начало матча – 5 августа в 21:00 по Киеву.
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