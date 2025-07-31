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  4. Шкендия – вторая македонская команда в истории основного этапа еврокубков
Лига чемпионов
31 июля 2025, 22:48 |
391
0

Шкендия – вторая македонская команда в истории основного этапа еврокубков

До этого подобное удавалось только «Вардару»

31 июля 2025, 22:48 |
391
0
Шкендия – вторая македонская команда в истории основного этапа еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Северомакедонская «Шкендия» стала лишь второй командой в истории своей страны, которая вышла в основной этап еврокубков.

30 июля состоялся матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «ФКСБ» и «Шкендией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. По итогам двух матчей в групповой этап еврокубка пробилась «Шкендия» (общий счет – 3:1).

До этого аналогичным достижением отметилась лишь одна македонская команда – «Вардар», которая в сезоне 2017/18 дошла до основной стадии Лиги Европы. В текущей кампании «Вардар» будет выступать в Лиге конференций.

В следующем квалификационном раунде «Шкендия» встретится с азербайджанским «Карабахом». Начало матча – 5 августа в 21:00 по Киеву.

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Шкендия ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига чемпионов статистика Вардар Скопье
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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