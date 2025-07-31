Дубль Милошевича. Александрия пропустила второй гол от Партизана
Уже на 23-й минуте украинская команда практически потеряла все шансы
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).
Александрия, которая играет в меньшинстве после удаления Жослена Беиратша, пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0).
ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин
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