Дубль Милошевича. Александрия пропустила второй гол от Партизана

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

Александрия, которая играет в меньшинстве после удаления Жослена Беиратша, пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0).

ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин