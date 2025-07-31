Мирон МАРКЕВИЧ: «Полесье вовремя опомнилось»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от ответного матча квалификации Лиги конференций «Санта-Колома» – «Полесье», в котором гости взяли убедительный реванш за поражение в первом поединке – 4:1 и пробились в следующий раунд.

«Убежден, что после сенсационного поражения на прошлой неделе – 1:2 – полищуки хорошо поработали над исправлением ошибок. Ведь нельзя выходить на поле настолько расслабленными даже с таким соперником, как «Санта Колома». Это и приводило к нарушениям игровой дисциплины, когда кто-то забывал подстраховать, другой банально не добежал до опорной зоны.

В конце концов, чуда априори не могло произойти в этой паре. Слишком неравны были силы соперников. Полищуки были настроены в Андорре на максимум, порадовали концентрацией и уверенно взяли верх с нужным счетом. Вовремя опомнились, хотя о том поражении неделю назад в Словакии в футбольных кругах еще долго будут вспоминать».