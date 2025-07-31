Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Полесье вовремя опомнилось»
Лига конференций
31 июля 2025, 22:33 |
1466
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Полесье вовремя опомнилось»

В Андорре чуда априори не могло произойти

31 июля 2025, 22:33 |
1466
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Полесье вовремя опомнилось»
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от ответного матча квалификации Лиги конференций «Санта-Колома» – «Полесье», в котором гости взяли убедительный реванш за поражение в первом поединке – 4:1 и пробились в следующий раунд.

«Убежден, что после сенсационного поражения на прошлой неделе – 1:2 – полищуки хорошо поработали над исправлением ошибок. Ведь нельзя выходить на поле настолько расслабленными даже с таким соперником, как «Санта Колома». Это и приводило к нарушениям игровой дисциплины, когда кто-то забывал подстраховать, другой банально не добежал до опорной зоны.

В конце концов, чуда априори не могло произойти в этой паре. Слишком неравны были силы соперников. Полищуки были настроены в Андорре на максимум, порадовали концентрацией и уверенно взяли верх с нужным счетом. Вовремя опомнились, хотя о том поражении неделю назад в Словакии в футбольных кругах еще долго будут вспоминать».

По теме:
Марибор или Пакш? Определен следующий соперник Полесья в Лиге конференций
Партизан – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье прервало безвыигрышную серию украинских команд в еврокубках
Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Мирон Маркевич инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31 июля 2025, 09:14 0
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения

У тренера умер брат

Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31 июля 2025, 11:36 64
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти

Ответный матч против «Санта-Коломы» превращается для «волков» в битву за честь всего футбола Украины

Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор
Футбол | 31.07.2025, 22:56
Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор
Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Бокс | 30.07.2025, 23:44
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Футбол | 31.07.2025, 20:01
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 3
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем