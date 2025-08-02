Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Аргентинец пропустил один матч МЛС из-за дисквалификации
МЛС дисквалифицировала Жорди Альбу и Лионеля Месси на одну игру чемпионата из-за того, что оба отказались приехать на Матч всех Звезд.
После завершения срока дисквалификации Месси уже успел вернуться на поле, отдал две голевые передачи в матче с «Атласом» и поделился ощущениями после отстранения.
«Сначала я играл медленно. На днях мне не дали играть из-за дисквалификации и я это почувствовал в начале прошлого матча. Кажется, что отсутствие в одном матче наоборот идет на пользу, но мне очень плохо из-за этого, я теряю соревновательный ритм», – сказал Месси.
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