Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Major League Soccer
02 августа 2025, 03:25 |
134
0

Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»

Аргентинец пропустил один матч МЛС из-за дисквалификации

02 августа 2025, 03:25 |
134
0
Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

МЛС дисквалифицировала Жорди Альбу и Лионеля Месси на одну игру чемпионата из-за того, что оба отказались приехать на Матч всех Звезд.

После завершения срока дисквалификации Месси уже успел вернуться на поле, отдал две голевые передачи в матче с «Атласом» и поделился ощущениями после отстранения.

«Сначала я играл медленно. На днях мне не дали играть из-за дисквалификации и я это почувствовал в начале прошлого матча. Кажется, что отсутствие в одном матче наоборот идет на пользу, но мне очень плохо из-за этого, я теряю соревновательный ритм», – сказал Месси.

По теме:
Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года
Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий
Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров
Лионель Месси Интер Майами дисквалификация
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
Теннис | 02 августа 2025, 01:19 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале

Поединок состоится в ночь на 2 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Бокс | 01 августа 2025, 05:14 1
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил

Александр считает, что у Дюбуа большое будущее

«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
Футбол | 02.08.2025, 04:01
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01.08.2025, 09:49
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем