Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок Португалии
Команды разыграют Суперкубок Португалии
В четверг, 31 июля, Бенфика и Спортинг сойдутся в борьбе за Суперкубок Португалии. Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.
Бруне Лаже решил доверить место в старте украинскому голкиперу «орлов» Анатолию Трубину. У Спортинга есть одна существенная потеря – шведский форвард Виктор Декереш перешел в расположение лондонского Арсенала.
В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл и чемпионат и национальный Кубок. Бенфика везде стала второй: как в национальном первенстве, так и в кубковом турнире – в финале подопечные Бруна Лаже проиграли в овертаймах.
Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок
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