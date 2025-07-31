Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок Португалии

В четверг, 31 июля, Бенфика и Спортинг сойдутся в борьбе за Суперкубок Португалии. Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

Бруне Лаже решил доверить место в старте украинскому голкиперу «орлов» Анатолию Трубину. У Спортинга есть одна существенная потеря – шведский форвард Виктор Декереш перешел в расположение лондонского Арсенала.

В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл и чемпионат и национальный Кубок. Бенфика везде стала второй: как в национальном первенстве, так и в кубковом турнире – в финале подопечные Бруна Лаже проиграли в овертаймах.

Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок