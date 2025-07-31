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  4. Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок Португалии
Португалия
31 июля 2025, 22:22 |
951
0

Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок Португалии

Команды разыграют Суперкубок Португалии

31 июля 2025, 22:22 |
951
0
Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 31 июля, Бенфика и Спортинг сойдутся в борьбе за Суперкубок Португалии. Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

Бруне Лаже решил доверить место в старте украинскому голкиперу «орлов» Анатолию Трубину. У Спортинга есть одна существенная потеря – шведский форвард Виктор Декереш перешел в расположение лондонского Арсенала.

В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл и чемпионат и национальный Кубок. Бенфика везде стала второй: как в национальном первенстве, так и в кубковом турнире – в финале подопечные Бруна Лаже проиграли в овертаймах.

Трубин выйдет? Названы составы Бенфики и Спортинга на Суперкубок

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Анатолий Трубин Бенфика Спортинг Лиссабон Спортинг - Бенфика Суперкубок Португалии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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