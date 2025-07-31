Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года
Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»
Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами», сообщает журналист Хави Кампос.
По информации источника, новое соглашение 38-летнего футболиста будет действовать до 2028 года, то есть Лионель решил провести в Майами еще 3 сезона.
В 2025 году Лионель Месси провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в итальянский «Комо».
⚠️ NOTÍCIA TOT COSTA— Tot costa (@totcosta) July 31, 2025
🇦🇷 Messi renovarà amb l'@InterMiamiCF per les tres pròximes temporades, fins el 2028
🔊 Ho explica @xavicampos pic.twitter.com/IscyhKjqzh
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