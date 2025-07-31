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Major League Soccer
31 июля 2025, 22:12 |
1587
2

Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года

Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

31 июля 2025, 22:12 |
1587
2
Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами», сообщает журналист Хави Кампос.

По информации источника, новое соглашение 38-летнего футболиста будет действовать до 2028 года, то есть Лионель решил провести в Майами еще 3 сезона.

В 2025 году Лионель Месси провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в итальянский «Комо».

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси продление контракта Интер Майами
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Mark4854590
Маямі непогане місце, аби зустріти футбольну старість)
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0
mini.f
Рональдо выбрал еще лучшее место - закончить карьеру у арабов, стране, о которой он мечтал с детства... Скоро ислам примет...
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-1
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