Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами», сообщает журналист Хави Кампос.

По информации источника, новое соглашение 38-летнего футболиста будет действовать до 2028 года, то есть Лионель решил провести в Майами еще 3 сезона.

В 2025 году Лионель Месси провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в итальянский «Комо».