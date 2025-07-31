Другие новости31 июля 2025, 21:33 |
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ФОТО. Телеведущая УПЛ зажгла атмосферу знойным фотосетом
Мария Третьяк показала свою красоту на улицах Кривого Рога
31 июля 2025, 21:33 |
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Мария Третьяк, телеведущая УПЛ, снова поразила поклонников эффектной фотосессией.
Она опубликовала кадры из Кривого Рога в белом корсете и мини-юбке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Третьяк работала фотографом в клубах УПЛ — «Александрии», «Кривбассе» и «Черноморце».
Снимки уже собрали сотни лайков и восторженных отзывов в соцсетях.
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