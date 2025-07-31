ФОТО. Телеведущая УПЛ зажгла атмосферу знойным фотосетом

Мария Третьяк, телеведущая УПЛ, снова поразила поклонников эффектной фотосессией.

Она опубликовала кадры из Кривого Рога в белом корсете и мини-юбке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Третьяк работала фотографом в клубах УПЛ — «Александрии», «Кривбассе» и «Черноморце».

Снимки уже собрали сотни лайков и восторженных отзывов в соцсетях.