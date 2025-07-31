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  4. ВИДЕО. Гайдучик забил свой первый гол за Полесье
Лига конференций
31 июля 2025, 21:23 | Обновлено 31 июля 2025, 21:24
496
0

ВИДЕО. Гайдучик забил свой первый гол за Полесье

Новичок команды показал свою невероятную скорость

31 июля 2025, 21:23 | Обновлено 31 июля 2025, 21:24
496
0
ВИДЕО. Гайдучик забил свой первый гол за Полесье
ФК Полесье. Николай Гайдучик

В ответном матче другого квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» на выезде одолело «Санта-Колому».

Точку в матче положил Николай Гайдучик, после ошибки голкипера соперника не исключился из борьбы.

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«Полесье» подловило соперника на контратаке, а Гайдучик скрылся от защитника и переправил «кожяного» в пустые ворота.

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Санта-Колома Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Николай Гайдучик
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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