ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа
На 11-й минуте ворота турецкой команды поразил Кевин
31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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На 11-й минуте счет в поединке был открыт. Ворота турецкого клуба поразил бразилец Кевин, который в первом матче этого противостояния оформил дубль.
Шахтер побеждает Бешикташ 5:2 по сумме двух матчей.
❗️ ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа
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