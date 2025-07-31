Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа
Лига Европы
31 июля 2025, 21:16 | Обновлено 31 июля 2025, 21:18
1335
0

ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа

На 11-й минуте ворота турецкой команды поразил Кевин

31 июля 2025, 21:16 | Обновлено 31 июля 2025, 21:18
1335
0
ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте счет в поединке был открыт. Ворота турецкого клуба поразил бразилец Кевин, который в первом матче этого противостояния оформил дубль.

Шахтер побеждает Бешикташ 5:2 по сумме двух матчей.

❗️ ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа

По теме:
ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге
ВИДЕО. Гайдучик забил свой первый гол за Полесье
Шахтер – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео голов и обзор Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Футбол | 31 июля 2025, 20:01 16
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Хочется верить в чудо, но почему-то не верится абсолютно

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 44
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 30.07.2025, 23:09
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»
Футбол | 31.07.2025, 21:02
Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»
Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31.07.2025, 11:36
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 4
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем