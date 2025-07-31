31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 11-й минуте счет в поединке был открыт. Ворота турецкого клуба поразил бразилец Кевин, который в первом матче этого противостояния оформил дубль.

Шахтер побеждает Бешикташ 5:2 по сумме двух матчей.

❗️ ВИДЕО. Первый пошел: Шахтер открыл счет в ответном матче против Бешикташа