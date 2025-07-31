ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем
31 июля горняки стартовали против черных орлов в ответной игре Q2 Лиги Европы
31 июля донецкий Шахтер проводит ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкого Бешикташа.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом поединка горняки провели финальную разминку. Пресс-служба донецкого клуба поделилась фото.
ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос
Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций