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  4. ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем
Лига Европы
31 июля 2025, 21:07 |
92
0

ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем

31 июля горняки стартовали против черных орлов в ответной игре Q2 Лиги Европы

31 июля 2025, 21:07 |
92
0
ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем
ФК Шахтер

31 июля донецкий Шахтер проводит ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкого Бешикташа.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом поединка горняки провели финальную разминку. Пресс-служба донецкого клуба поделилась фото.

ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем

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фото Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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