31 июля донецкий Шахтер проводит ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкого Бешикташа.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

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Перед началом поединка горняки провели финальную разминку. Пресс-служба донецкого клуба поделилась фото.

ФОТО. Как Шахтер провел финальную разминку перед матчем с Бешикташем