Другие новости31 июля 2025, 20:56 |
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ФОТО. Жена Лунина впечатлила своим бюстом. Выставила напоказ
Анастасия Лунина опубликовала яркий пост
31 июля 2025, 20:56 |
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Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, опубликовала яркие фото с отдыха в Испании.
Образ в красном купальнике снова поразил подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото Анастасии собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.
Пара вместе более 8 лет, в браке с 2021 года, воспитывают ребёнка.
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