ФОТО. Жена Лунина впечатлила своим бюстом. Выставила напоказ

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, опубликовала яркие фото с отдыха в Испании.

Образ в красном купальнике снова поразил подписчиков.

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Фото Анастасии собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.

Пара вместе более 8 лет, в браке с 2021 года, воспитывают ребёнка.