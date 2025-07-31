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31 июля 2025, 20:56 |
2102
4

ФОТО. Жена Лунина впечатлила своим бюстом. Выставила напоказ

Анастасия Лунина опубликовала яркий пост

31 июля 2025, 20:56 |
2102
4
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своим бюстом. Выставила напоказ
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, опубликовала яркие фото с отдыха в Испании.

Образ в красном купальнике снова поразил подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото Анастасии собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.

Пара вместе более 8 лет, в браке с 2021 года, воспитывают ребёнка.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Deich
Зараз шкільні вчительки відвертіше одягаються...
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DK2025
Ну хоть здесь Лунтик свое получает. Рад за него
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SergiiSport
Симпотная тетка. 
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Перець
Невражений вухами спаніеля
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