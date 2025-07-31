Лига конференций31 июля 2025, 21:10 |
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ВИДЕО. Как Андриевский забил третий гол в ворота Санта-Коломы
«Полесье» активно прововело вторую половину игры
31 июля 2025, 21:10 |
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31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Санта-Колома» (Андорра) и «Полесье» (Украина).
На 60-й минуте Андриевский воспользовался моментом и вколотил «кожаного» с близкого расстояния.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Подопечные Руслана Ротаня очень быстро реабилитировались после пропущенного гола.
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