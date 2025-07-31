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  4. ВИДЕО. Как Андриевский забил третий гол в ворота Санта-Коломы
Лига конференций
31 июля 2025, 21:10 |
856
1

ВИДЕО. Как Андриевский забил третий гол в ворота Санта-Коломы

«Полесье» активно прововело вторую половину игры

31 июля 2025, 21:10 |
856
1
ВИДЕО. Как Андриевский забил третий гол в ворота Санта-Коломы
ФК Полесье. Александр Андриевский

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Санта-Колома» (Андорра) и «Полесье» (Украина).

На 60-й минуте Андриевский воспользовался моментом и вколотил «кожаного» с близкого расстояния.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Санта-Колома Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Александр Андриевский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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MIRRA
лайнюки, втратили дармові рейтинові очки, а тут проснулись...
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