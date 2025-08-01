Надоели ошибки. У Доннаруммы появился неожиданный вариант в АПЛ

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед готов заменить вратаря Андре Онана, который в прошлом сезоне допустил много ошибок, на Джанлуиджи Доннарумму.

У кипера ПСЖ остался всего год по контракту, а итальянец еще не решил, стоит ли продлевать договор. Переговоры пока к успеху не привели, а ПСЖ близок к подписанию вратаря Лилля Лукаса Шевалье.

Сообщается, что все зависит от самого Доннаруммы. Если он не захочет сейчас продлить контракт, то парижане готовы продать своего основого стража ворот, который помог выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.