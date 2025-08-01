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Англия
01 августа 2025, 16:38 | Обновлено 01 августа 2025, 16:47
1133
0

Надоели ошибки. У Доннаруммы появился неожиданный вариант в АПЛ

МЮ готов заменить Онана

01 августа 2025, 16:38 | Обновлено 01 августа 2025, 16:47
1133
0
Надоели ошибки. У Доннаруммы появился неожиданный вариант в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед готов заменить вратаря Андре Онана, который в прошлом сезоне допустил много ошибок, на Джанлуиджи Доннарумму.

У кипера ПСЖ остался всего год по контракту, а итальянец еще не решил, стоит ли продлевать договор. Переговоры пока к успеху не привели, а ПСЖ близок к подписанию вратаря Лилля Лукаса Шевалье.

Сообщается, что все зависит от самого Доннаруммы. Если он не захочет сейчас продлить контракт, то парижане готовы продать своего основого стража ворот, который помог выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы АПЛ Андре Онана
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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