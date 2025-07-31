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  4. ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове
Лига Европы
31 июля 2025, 20:02 |
102
0

ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове

31 июля горняки проведут ответный матч Q2 Лиги Европы против Бешикташа (21:00)

31 июля 2025, 20:02 |
102
0
ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове
ФК Шахтер

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул [первая встреча – 4:2].

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба горняков сообщила, что команда во главе наставник Арды Турана прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях ШД.

ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове

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видео Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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