31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул [первая встреча – 4:2].

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Пресс-служба горняков сообщила, что команда во главе наставник Арды Турана прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях ШД.

ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове