ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове
31 июля горняки проведут ответный матч Q2 Лиги Европы против Бешикташа (21:00)
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул [первая встреча – 4:2].
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
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Пресс-служба горняков сообщила, что команда во главе наставник Арды Турана прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях ШД.
ВИДЕО. Игра приближается: команда Шахтера прибыла на стадион в Кракове
🧡 Прибули на стадіон 📹 Готові до гри! 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2025
⏳ Матч «Шахтар» 🆚 «Бешикташ» наближається! 🔜⚽️#Shakhtar | #UEL #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/k6OI7I3LO3
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