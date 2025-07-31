Кадетские сборные Украины U-16 по баскетболу стартовали на Baltic Cup

31 июля мужские и женские кадетские сборные Украины U-16 стартовали на товарищеском турнире Baltic Cup в Эстонии. На нем, кроме украинских сборных, играют сборные Эстонии, Латвии и Литвы, которые в течение трех дней сыграют друг с другом.

У девушек сборная Латвии будет играть в Дивизионе А, Украина и Литва в Дивизионе В, причем в одной группе, а Эстония пропускает чемпионат Европы в этом году. У ребят все, кроме сборной Украины, будут играть в Дивизионе А.

Женская сборная Украины U-16, вышедшая на площадку сразу после восьмичасовой дороги, уступила Литве 51:75 (13:19, 9:16, 14:24, 15:16)

Самой результативной в матче стала Доминика Мурзова с 14 очками, Таисия Данилейко записала в актив 9 очков, а Мария-Луиза Дзигора собрала 10 подборов.

Мужская кадетская сборная U-16 проиграла Литве со счетом 66:89 (17:25, 20:18, 14:21, 15:25).

Мощный матч провел Евгений Татунчак, оформивший дабл-дабл с 36 очками и 12 подборами.

1 августа украинские сборные сыграют против сборных Латвии.

Кадетский чемпионат Европы U-16 пройдет в Северной Македонии с 7 по 17 августа. На групповом раунде украинская сборная сыграет в группе С, где соперниками станут Нидерланды, Дания, Исландия, Хорватия и Косово.

Девушки сыграют на чемпионате Европы в Стамбуле с 20 по 29 августа. Сборная Украины U-16 на групповом этапе сыграет против Литвы, Греции, Болгарии и Северной Македонии.