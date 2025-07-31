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  4. Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 июля 2025, 22:42 |
379
0

Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025, 22:42 |
379
0
Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Поединок пройдет четвертым запуском на корте №9 после игры Питер / Сантамария – Гуо / Панова. Ориентировочное время начала матча – 00:50 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются против американок Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.

📺 Видеотрансляция

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Людмила Киченок Эллен Перес Николь Мелихар Людмила Самсонова смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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