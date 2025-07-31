Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 1 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Поединок пройдет четвертым запуском на корте №9 после игры Питер / Сантамария – Гуо / Панова. Ориентировочное время начала матча – 00:50 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются против американок Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале