Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 31 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде украинка сыграет против 11-й ракетки мира Эммы Наварро из США. Поединок состоится четвертым запуском на Rogers. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Жаклин Кристиан.

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