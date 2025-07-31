Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 31 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В третьем раунде украинка сыграет против 11-й ракетки мира Эммы Наварро из США. Поединок состоится четвертым запуском на Rogers. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Жаклин Кристиан.
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