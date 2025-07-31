Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 июля 2025, 20:19 |
170
0

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025, 20:19 |
170
0
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 31 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде украинка сыграет против 11-й ракетки мира Эммы Наварро из США. Поединок состоится четвертым запуском на Rogers. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Жаклин Кристиан.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Старт в Монреале. Видеообзор матча
Бывшая пятая ракетка мира у женщин завершила карьеру
Даяна Ястремская Эмма Наварро смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 44
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Футбол | 30 июля 2025, 23:11 3
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»

Известный тренер дал прогноз на ответный матч между «Санта-Коломой» и «Полесьем»

Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
Теннис | 31.07.2025, 15:37
Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31.07.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Футбол | 31.07.2025, 20:01
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 4
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем