Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы
Лига конференций
31 июля 2025, 19:15 | Обновлено 31 июля 2025, 19:21
2029
0

ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы

Подопечные Руслана Ротаня повели в счете

31 июля 2025, 19:15 | Обновлено 31 июля 2025, 19:21
2029
0
ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

31 июля в матче-повестке второго квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Санта-Колома» (Андорра) и «Полесье» (Украина).

Уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Богдан подхватил мяч после ошибки защитника соперника и забил точным ударом.

По теме:
Санта-Колома – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Серветт – Виктория Пльзень – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Полесье провело разминку перед матчем с Санта-Коломой
Санта-Колома Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Богдан Михайличенко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 31 июля 2025, 19:15 10
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/16 финала состоится 31 июля, время старта будет определено позже

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Футбол | 30 июля 2025, 23:38 4
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31.07.2025, 10:05
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 30.07.2025, 23:09
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Футбол | 31.07.2025, 19:36
Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 35
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем