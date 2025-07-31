Лига конференций31 июля 2025, 19:15 | Обновлено 31 июля 2025, 19:21
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ВИДЕО. Суперначало. Полесье забило быстрый гол в ворота Санта-Коломы
Подопечные Руслана Ротаня повели в счете
31 июля 2025, 19:15 | Обновлено 31 июля 2025, 19:21
2029
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31 июля в матче-повестке второго квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Санта-Колома» (Андорра) и «Полесье» (Украина).
Уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче.
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Богдан подхватил мяч после ошибки защитника соперника и забил точным ударом.
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