Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA 18). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Касаткиной.
Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Маккартни Кесслер.
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