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WTA
31 июля 2025, 19:35 | Обновлено 31 июля 2025, 19:37
3789
18

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025, 19:35 | Обновлено 31 июля 2025, 19:37
3789
18
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA 18). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Касаткиной.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Маккартни Кесслер.

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Комментарии 19
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Vlad Holl
Спокійно і без емоцій в 1 сеті . Зате Сандрі весело , бо знайшла дурепу яка платить за відсутність результатів.
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+1
VITASS
Хтось щось зрозумів що вона там пидить?
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0
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Vlad Holl
Що вона там кричить ? А Сандра на морозі .
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0
Shvendya7
Не знаю, где Марта прогресс видит, я вижу, что она стала играть значительно хуже, чем лет пять назад. Не видно игры совсем
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0
GroundUnder
неужели так своё время не ценить ... чтобы смотреть матчи Костюк и Касаткиной?))
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0
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Vlad Holl
Здається рахунок Касаткіної з Світоліною 0 - 7. 
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0
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C.Пеклов
Аут-сітка ,Марто зберися!
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0
VITASS
Хьюстон, в нас проблеми...Марта несе хню...
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0
cobrafx
Давно такої "нульової" гри не бачив у виконанні наших тенісисток
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0
Alehandro
На дитячі помилки Марти Касатка відповідає купою подвійних... цікава гра)
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0
Alehandro
Шо вона робить?! Як можна такі дитячі помилки робити на рівному місці
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0
chevars
Костюк смітить помилками. Піду дивитися на Полісся, що після першого тайму веде 1:0, а на початку другого 2:0
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0
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Марта нервує,спішить й тому багато помиляється...
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0
Vlad Holl
Початок прогнозований , бо Марті завжди щось заважає. Коли вже подорослішає це питання.
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-1
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