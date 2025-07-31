Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA 18). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Касаткиной.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Маккартни Кесслер.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА