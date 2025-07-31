Легионер ЛНЗ сменил игровой номер перед стартом сезона УПЛ
Шота Ноникашвили будет играть под 5 номером в новом сезоне
Грузинский вингер ЛНЗ Шота Ноникашвили решил сменить игровой номер перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, легионер «фиолетовых» сменил свой игровой номер с 55 на 5. Пока не понятно, чем обусловлено такое решение грузинского футболиста.
Черкасский ЛНЗ уже в субботу, второго августа стартует в новом розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева в первом туре УПЛ встретятся с луганской «Зарей».
Ранее сообщалось, что лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора