Легионер ЛНЗ сменил игровой номер перед стартом сезона УПЛ

Грузинский вингер ЛНЗ Шота Ноникашвили решил сменить игровой номер перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, легионер «фиолетовых» сменил свой игровой номер с 55 на 5. Пока не понятно, чем обусловлено такое решение грузинского футболиста.

Черкасский ЛНЗ уже в субботу, второго августа стартует в новом розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева в первом туре УПЛ встретятся с луганской «Зарей».

Ранее сообщалось, что лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее