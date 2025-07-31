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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 21:51 |
59
0

Легионер ЛНЗ сменил игровой номер перед стартом сезона УПЛ

Шота Ноникашвили будет играть под 5 номером в новом сезоне

31 июля 2025, 21:51 |
59
0
Легионер ЛНЗ сменил игровой номер перед стартом сезона УПЛ
ФК ЛНЗ. Шота Ноникашвили

Грузинский вингер ЛНЗ Шота Ноникашвили решил сменить игровой номер перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, легионер «фиолетовых» сменил свой игровой номер с 55 на 5. Пока не понятно, чем обусловлено такое решение грузинского футболиста.

Черкасский ЛНЗ уже в субботу, второго августа стартует в новом розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева в первом туре УПЛ встретятся с луганской «Зарей».

Ранее сообщалось, что лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее

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Шота Ноникашвили игровой номер ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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