Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Френки Де Йонг готов остаться в расположении каталонцев
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг заявил, что близок к продлению контракта с сине-гранатовыми.
«Да, я собираюсь продолжить сотрудничество с клубом. Я очень счастлив в клубе, я еще не подписал, но это обязательно произойдет», – сказал футболист.
В прошлом сезоне Френки де Йонг провел 26 матчей в чемпионате Испании, отличившись 2 голами и 2 голевыми передачами. Фрэнки долго размышлял о вариантах дальнейшей карьеры, но решил остаться в Испании.
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