Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Испания
31 июля 2025, 19:36 |
537
0

Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти

Френки Де Йонг готов остаться в расположении каталонцев

31 июля 2025, 19:36 |
537
0
Звезда Барселоны готов продлить контракт с клубом. Он хотел уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг заявил, что близок к продлению контракта с сине-гранатовыми.

«Да, я собираюсь продолжить сотрудничество с клубом. Я очень счастлив в клубе, я еще не подписал, но это обязательно произойдет», – сказал футболист.

В прошлом сезоне Френки де Йонг провел 26 матчей в чемпионате Испании, отличившись 2 голами и 2 голевыми передачами. Фрэнки долго размышлял о вариантах дальнейшей карьеры, но решил остаться в Испании.

Ранее сообщалось, что Левандовски возглавляет интересный бомбардирский рейтинг Ла Лиги.

По теме:
С дублем от Ямаля. Барселона уничтожила Сеул с хоккейным счетом
Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за пенис
Френки де Йонг Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Футбол | 31 июля 2025, 19:41 6
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26

Поединок состоится 31 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Футбол | 30 июля 2025, 23:38 4
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31.07.2025, 08:45
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31.07.2025, 09:14
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Футбол | 31.07.2025, 13:44
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем